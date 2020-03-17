Баранец рассказал, как Россия защитит Северный морской путь от провокаций США

Минобороны России провело учения по защите воздушного пространства Северного морского пути. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предупредил, что в этом районе наиболее высок риск небольшого вооруженного конфликта между Россией и США.

На острове Южный архипелага Новая Земля дислоцируется ракетный полк, представленный боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

По словам начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серги, во время учений боевые расчеты получили сигнал о нарушении воздушных границ самолетами условного противника, обнаружили, сопроводили и «уничтожили» цели.

Военный эксперт Виктор Баранец признался, что «это достаточно серьезный месседж» в сторону Соединенных Штатов, которые не согласны с правом России на Северный морской путь. Учения с С-400 также показывают, что Россия «не намерена ждать и сидеть», пока Северный морской путь останется без защиты с воздуха.

«Россия предвидит, что если будет конфликт, то он будет не только на море, а еще в воздухе. Мы достаточно серьезно занимаемся не только системой ПВО, но и системой противоракетной обороны. Воздушное пространство должно быть прикрыто, и оно крайне неудобно для американцев. Если они задумают какую-то ракетную угрозу, то мы будем палить через Северный полюс по самому короткому пути», — заверил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, в мире должны понимать одну простую и ясную вещь — «Россия свой родной Северный морской путь взяла под охрану также надежно, как любой клочок русской земли». При этом собеседник ФАН обращает внимание, что в последнее время на военно-дипломатическом уровне очень серьезно обострились российско-американские споры о юридическом статусе Северного морского пути.

«Это наши территориальные воды и будьте добры подчиняйтесь нашим правилам, говорим мы», — сказал он.

Однако с такой позицией России не хотят считаться в Вашингтоне, говорит Баранец.

«Начальник их Береговой охраны несколько раз сказал, что им наплевать на мнение русских. Северный морской путь — это международный путь. Мы будем проходить по нему, когда захотим и в любом составе», — озвучил военный эксперт мнение руководства США.

В условиях конфронтации России с США высока вероятность провокаций со стороны Вашингтона в районе Северного морского пути, предполагает он.

«Наиболее вероятно, что между Россией и США может произойти небольшой вооруженный конфликт на Северном морском пути», — уверен собеседник ФАН.

Ранее о создании новой дивизии российской противовоздушной обороны (ПВО) в Арктике сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что Северный морской путь находится под надежной защитой. Силы Северного флота ежегодно отрабатывают взаимодействие с Воздушно-десантными войсками, Воздушно-космическими силами и Силами специальных операций.