Нейросеть не смогла найти русские черты лица у Галкина

Москва, 17 марта. Юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин заявил, что не смог найти у себя русские черты лица. Галкин воспользовался приложением Gradient, которое с помощью нейросети определяет национальность человека по фотографии.

«В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению. Шпион хренов!» — написал телеведущий в своем Instagram.

Галкин проверил несколько своих фотографий, которые были сделаны в разные периоды жизни. Анализ последних снимков телеведущего свидетельствует о том, что Галкин больше похож на испанца, немца и болгарина. При этом анализ фотографий из юности подтвердил, что у Галкина присутствовали русские черты лица.

Ранее Галкин сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у Аллы Пугачевой. По его словам, Пугачева принимала участие в благотворительном концерте для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Концерт проходил в Чернобыле, поэтому певица получила большую дозу радиационного излучения, что оказало негативное влияние на ее здоровье. По словам Галкина, Пугачева испытывает проблемы с эндокринной системой и щитовидной железой.