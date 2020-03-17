В Китае рассказали о главной ошибке европейских врачей при лечении коронавируса

Москва, 17 марта. Главная ошибка европейских врачей при лечении коронавируса заключается в недостаточной защищенности медицинского персонала, который работает с заболевшими, считают китайские медики, пишет Bloomberg.

Число заболевших растет, как считают врачи из Китая, из-за недостаточной защищенности медицинских работников, которые лечат и ухаживают за зараженными коронавирусной инфекцией людьми.

Отмечается, что в китайском городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения, в первые недели января заразились тысячи медицинских специалистов, минимум 46 из них скончались. Они заболели в том числе из-за того, что информации об инфекции было очень мало и не хватало средств защиты.

Профессор Объединенного медицинского колледжа Пекина Ву Донг считает, что ситуация с заражением врачей в европейских странах похожа на раннюю ситуацию в Ухани.

Начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бин отметил, что среди врачей больше всего заразившихся были отоларингологи и окулисты. Он объяснил это тесным контактом с пациентами, указал «Взгляд.ру».

В отличие от больных SARS, вспышка которой была в 2003 году, у некоторых зараженных новым типом коронавируса поначалу возникают лишь легкие симптомы либо они вовсе не проявляются. Из-за этого люди могут неосознанно распространять инфекцию, и поэтому важно проводить тестирование на коронавирус.

«Я понятия не имею, как вы можете выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить персональное тестирование», — подчеркнул Ду Бин.

Число зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 189 тысяч человек, от вируса погибли свыше семи с половиной тысячи человек, напомнил Infox.ru.