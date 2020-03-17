Вдова Гагарина скончалась на 85-м году жизни

Москва, 17 марта. Вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни. Об этом во вторник сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — отметила пресс-служба Центра.

Напомним, что Валентина и Юрий Гагарины поженились в 1957 году в Оренбурге. В браке они родили двух дочерей — Елену и Галину.

Юрий Гагарин является первым в истории человеком, побывавшим в космосе. 12 апреля 1961 года он совершил первый космический полет на корабле «Восток-1». Теперь 12 апреля празднуется в России как День космонавтики.

В марте 1968 года Гагарин погиб в результате авиакатастрофы возле деревни Новоселово. Летчик-испытатель выполнял учебный полет на самолете МиГ-15УТИ. Смерть Героя Советского Союза вызвала широкий общественный резонанс. Впервые в истории СССР власти объявили общенациональный траур в память о человеке, который не являлся главой государства. Сегодня многие улицы и проспекты российских городов носят имя Гагарина.