The National Interest оценило мощь российского танка «Армата»

Москва, 17 марта. Американские журналисты высоко оценили новейший российский танк «Армата». Соответствующий материал опубликован в издании The National Interest.

Западные эксперты уже не первый раз обращают свое внимание на российский танк Т-14 «Армата» и его преимущества перед другой техникой. Над этим проектом работа в России началась в 2010 году. «Армата» имеет серьезные отличия от советских танковых платформ. В частности, у Т-14 есть по семь колес с каждой стороны вместо шести. Кроме того, у танка есть беспилотная башня, оснащенная 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, антенна ГЛОНАСС и система радиосвязи.

Журналисты в статье The National Interest указали на низкую посадку танка, которая играет немаловажную роль в наступательной способности машины. По их словам, это обеспечивает безопасность всего экипажа.

Еще одним преимуществом «Арматы» эксперты из США назвали возможность для экипажа иметь обзор 360 градусов благодаря широкоугольным камерам на корпусе машины.

«Т-14 обещает быть грозным противником на поле боя», — резюмировали авторы материала.

Напомним, ранее американские эксперты признали превосходство российского танка Т-14 «Армата» над танками США. По словам военного специалиста Уилла Флэннигена, представленная в 2015 году российская машина показала, насколько устарели главные боевые танки Альянса — британский Challenger 2 и американский M1A2 Abrams.