Дочь Заворотнюк высказалась о возвращении мамы в кино

Москва, 17 марта. Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Анна уверена, что ее мама однажды вернется в кинематограф и появится на телевидении.

Девушка в последнее время активно ведет свои социальные сети. Например, в Instagram рассказывает подписчикам о своей жизни, творчестве, делится мыслями на разные темы.

Под одним из постов подписчик рассказал Анне о своей мечте. Девушка не смогла пройти мимо такого трогательного обращения и высказалась о возвращении мамы в кино.

«А знаете мою мечту? Моя мечта: увидеть вашу прекрасную и красивую маму в новом сериале и вообще на телевидении. Дай бог ей здоровья, она прелесть», — написал интернет-пользователь под ником azad_gurbanov.

Дочь Заворотнюк кратко ответила: «Так и будет». Другие комментаторы подхватили тему и признались, что хотят того же самого.

Ранее девушка показала архивные фото мамы и бабушки и призналась, что именно эти две женщины являются для нее воплощением женской красоты. Подписчики смогли увидеть, насколько похожи между собой представительницы трех поколений.

Тем временем супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня», фигурист Петр Чернышев, как сообщили СМИ, поселился в клинике, чтобы ухаживать за больной женой. Родные актрисы по-прежнему не дают никакой конкретной информации, чем она больна. Многие предполагают, что Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием.