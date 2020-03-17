Главные новости 17 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 17 марта.

В бразильском городе Монгагуа, расположенном на юго-востоке штата Сан-Паулу, около 400 заключенных сбежали из тюрьмы. Около 400 заключенных сбежали из тюрьмы в бразильском Монгагуа.

Пригожин сделал заявление в связи с прекращением дела «США против «Конкорда» на основании ходатайства, поданного Вашингтоном. Пригожин готовит иск против правительства США на $50 млрд.

Труп женщины обнаружила ее сестра в одной из московских квартир. СК начал проверку после гибели москвички, у тела которой сидела годовалая дочь.

Зеленский на местном канале заявил, что в стране не хватает быстрых тестов для определения коронавируса. Зеленский заявил о нехватке тестов на коронавирус в стране.

Пик эпидемии в России еще не пройден, поэтому любые карантинные меры, принимаемые властями, оправданы. Коронавирус, последние новости: ситуация в РФ и в мире, 666 умерших, меры безопасности.

В деревне Раковка под Смоленском четыре человека пострадали при взрыве. Хлопок произошел в жилом доме. Четыре человека пострадали при взрыве под Смоленском.

В Петербурге участились звонки в службу скорой помощи из-за паники, связанной с пандемией коронавируса. Врач рассказал, что делать при подозрении на коронавирус.

Главврач Боткинской больницы перечислил нетипичные симптомы коронавируса. Главврач Боткинской больницы предупредил, что при коронавирусе может быть «мокрый» кашель.

Известная ведущая программы о здоровье и врач Елена Малышева рассказала о лучшей защите от коронавируса COVID-19. Малышева назвала главное средство от коронавируса, которое есть в каждом доме.

Окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении процесса в отношении компании «Конкорд». «Конкорд» разгромил в суде американскую прокуратуру.