Сирийские войска расчищают автодорогу М5 Дамаск — Алеппо — видео ФАН

Алеппо, 17 марта. Инженерные отряды Сирийской арабской армии ведут расчистку на международной трассе М5 Дамаск — Алеппо. В ближайшее время предполагается восстановление транспортного движения по всей длине автодороги.

Ранее на этом участке дороги, в районе населенного пункта Маар-Хаттат располагался наблюдательный пункт турецкой армии — Турция стремилась закрыть САА путь на север, к городу Маарет ан-Нуман. В ходе зимнего наступления правительственные войска смогли освободить город, и оттеснили террористов.

Автодорога М5 Дамаск — Алеппо является одной из важнейших стратегических трасс не только для Сирии, но и для всего Ближнего Востока, обеспечивая движение вдоль побережья Средиземного моря. С 2012 года сквозное движение по автодороге было невозможно из-за конфликта в Сирии. Успешное наступление правительственных войск открыло новые возможности для восстановления экономики Алеппо и всей Сирии.

Ранее сообщалось о расчистке движения по автодороге М4 Латакия — Алеппо, на которой должно было проходить совместное российско-турецкое патрулирование. Патрулирование не состоялось из-за провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, которые отвергают перемирие.