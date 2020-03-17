РИАМО соберет истории ветеранов в спецпроекте «Лица Победы»

Москва, 17 марта. Региональное информационное агентство Московской области запустило проект «Лица Победы», в котором расскажет истории людей, переживших страшные годы Великой Отечественной войны.

Специальный проект приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В его рамках журналисты информационного агентства пообщались с 10 участниками и свидетелями войны из столичного региона. В своих рассказах они описывали не только ужасы военного времени, но и радостные моменты из мирной жизни.

Истории ветеранов доступны для прочтения на сайте pobeda.riamo.ru. Отмечается, что все рассказы дополнены фотографиями из личных архивов участников проекта, а также аудио- и видеофрагментами их монологов, передает РИАМО.

Кроме того, на сайте в хронологическом порядке представлены описания ключевых событий Великой Отечественной войны. Ресурс позволит узнать о городах воинской славы в Подмосковье и о том, за что им был присвоен этот статус.