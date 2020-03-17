Путин оценил рост цен на бензин

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин. Глава государства отметил необходимость удерживать цены на прежнем уровне.

Путин сообщил, что летний дизель вырос в цене незначительно, зимний ― чуть больше, но в рамках инфляции.

«Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <…> Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — заявил Путин.

Напомним, падение цен на нефть в начале недели произошло на фоне приостановки торгов на биржах США после открытия. На прошлой неделе такое случилось несколько раз.

Обвал на нефтяном рынке стал следствием ценовой войны, которую развязала Саудовская Аравия в качестве ответа на решение России выйти из соглашения с ОПЕК. Данное соглашение вводило ограничения на добычу нефти и было призвано сдерживать снижение цен. Эр-Рияд настаивал на том, чтобы члены картеля и Россия снизили объем производства еще сильнее. Москва же заявила, что сперва экспортерам следует изучить влияние коронавируса на нефтяной рынок. После обрушения в понедельник стоимость нефти марок Brent и WTI выросла сразу более чем на 5%.