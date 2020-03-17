Коммунисты нарушили распоряжение Собянина, устроив митинг в разгар пандемии коронавируса

Москва, 17 марта. Руководство КПРФ организовало в Москве митинг «За социальную справедливость», в котором приняли участие по меньшей мере 60 человек.

Таким образом коммунисты нарушили распоряжение мэра столицы Сергея Собянина, который запретил проводить собрания больше 50 человек из-за эпидемии коронавируса.

Примечательно, что основная аудитория КПРФ — это пожилые люди, а именно они составляют костяк группы риска. Молодые люди преимущественно легко переносят коронавирусную инфекцию. В некоторых случаях и вовсе без симптомов. То есть сами заразившиеся не болеют, но при этом остаются носителями вируса. В то же время пациенты преклонного возраста тяжело переносят заболевание и нередко погибают. Нарушив условия карантина, коммунисты фактически поставили под удар собственных сторонников, пишет Nation News.

Напомним, что ранее Собянин призвал москвичей старшего возраста по возможности не выходить из дома, а при малейших признаках ОРВИ сразу же вызывать врача. С 21 марта по 10 апреля в столице и Подмосковье будут закрыты все школы. Все граждане, побывавшие на территории США, Великобритании, Украины, Белоруссии и ряда других стран, должны будут пройти двухнедельный режим самоизоляции.

11 марта ВОЗ объявил пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодняшний день очагом заболевания являются Китай, Южная Корея, Испания, Италия и Иран. Ряд государств закрыли свои границы и объявили карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. На сегодняшний день в мире подтверждено 183,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 7,1 тыс. пациентов скончались.