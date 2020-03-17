В Крыму рассказали о значимости визитов Путина на полуостров

Российский лидер Владимир Путин собирается посетить 18-19 марта с рабочим визитом Крымский полуостров — беседы будут проведены с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Президент также встретится с представителями общественности и вручит государственные награды строителям Крымского моста. По всему видно, однако, что нам стоит ожидать очередных истеричных воплей из Киева, считает заместитель председателя Верховного Совета Крыма Григорий Иоффе. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что еще ни разу не было такого, чтобы кто-нибудь на Украине не возмутился по поводу очередного приезда Путина на территорию полуострова.

«Это у них уже традиция такая, — считает собеседник ФАН. — Церемониальная, можно сказать, вещь. Кто бы из первых лиц российского государства ни приезжал к нам, украинские политики высказывают пустые, никому не нужные заявления. Они не имеют никакого смысла и публикуются исключительно для галочки».

Иоффе резко ответил тем, кто еще до сих пор считает спорным вопрос принадлежности полуострова.

«Крым уже шесть лет является территорией, которая возвратилась в Россию. Повторяю — особенно тем, кто в чем-то там сомневается — именно возвратилась! Этих людей я бы отправил в 1954 год (именно тогда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «подарил» Крым Украинской ССР. — Прим. ФАН), чтобы они посмотрели, как обстояли дела на полуострове тогда, а затем в 1991 — на референдум, который тогда проходил у нас. В бюллетене был вопрос следующего содержания: «вы за воссоздание автономии в Крыму?». Напомню, что слово «воссоздание» на русском языке означает «возвращение того, что было раньше» — а раньше Крым был в составе РСФСР!», — заявил политик.

Но, продолжил он, на мнение избирателей наплевали — Украина их обманула, а Россия тогда не в состоянии была защитить их свободное волеизъявление. Но все изменилось 18 марта 2014 года.

«То, что президент уже во второй раз приезжает на годовщину воссоединения Крыма с Россией, подчеркивает его трепетное отношение к событиям, которые произошли шесть лет назад — и тем, что происходят сегодня. А сейчас, как мы видим, из захудалого и отсталого, связанного исключительно с потреблением для украинских олигархов места, полуостров превратился в цветущий край с оборудованными дорогами, мостами и аэропортами», — заявил собеседник ФАН.

По словам Иоффе, каждый житель Крыма невероятно ценит усилия Путина по улучшению жизни региона и с нетерпением ждет каждого его приезда.