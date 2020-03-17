Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Москва, 17 марта. Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил постановление кабмина об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ приняли 13 марта, но его обнародовали только 17 марта. Коэффициент индексации составит 1,061, то есть пенсии увеличатся более чем на 6%.

В начале марта сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ положение о сроках индексации пенсий. Согласно планам, после 2024 года страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее рассказала, что падение рубля никак не отразится на предстоящей индексации пенсий и других социальных выплат. Она добавила, что гражданам не нужно опасаться уменьшения доходов, несмотря на отрицательную динамику на валютном рынке.