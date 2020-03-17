Звягинцев вспомнил о реакции Мединского на «Левиафан»

Москва, 17 марта. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев рассказал о впечатлениях бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского от просмотра нашумевшего фильма «Левиафан». Воспоминаниями автор киноленты поделился на встрече с поклонниками в Туле.

Режиссер показал картину Мединскому, когда тот еще возглавлял Минкульт. После просмотра у них завязалась дискуссия относительно реальности происходящего.

«Первое, что он мне сказал после финальных титров: «В России так не пьют». Тут мы с ним разошлись», — заявил Звягинцев, передает РИА SM-news.

Кроме того, он пожалел, что рассказал главе Минкульта историю, заложенную в основу сюжета «Левиафана», поскольку вместо просмотра фильма Мединский знакомился с деталями инцидента в США.

«Как я понял, за то время, что длился фильм, он изучил материалы, касающиеся этого случая в Америке, ведь до нашего разговора он и представления не имел об этом», — признался Звягинцев.

Напомним, действие фильма «Левиафан» во многом основано на реальных событиях, произошедших в 2004 году в городке Грэнби штата Колорадо. Местный житель Марвин Химейер протестовал против несправедливых решений по расширению цементного завода за счет его земель. В течение нескольких лет местные власти отключили коммуникации на участке Химейера. После этого американец с помощью бульдозера разрушил все спорные постройки завода и застрелился.