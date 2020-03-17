Боня в «последнем вагоне» отправилась в охваченную коронавирусом Францию

Москва, 17 марта. Известная телеведущая Виктория Боня отправилась в охваченную коронавирусом Францию, где живет ее дочь Анджелина Летиция.

Во вторник девочке, рожденной Боней от миллиардера Александра Смерфита, исполнилось восемь лет. Звезда реалити-шоу подчеркнула, что не смогла бы пропустить такое событие. Дочери она привезла из России дорогой торт.

«Я вернулась во Францию, в самое сердце Европы, где сейчас совсем непростая обстановка. <…> Кому суждено пережить это, тот нигде не сможет спрятаться!» — написала телезвезда в Instagram.

Боня добавила, что поездка оказалась далеко не из приятных. Она успела заскочить в «последний вагон», поскольку власти Франции, как и Италии, и Испании, приняли решение закрыть границы и ввести тотальный домашний карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Покидать дома разрешается только по уважительным причинам.

Согласно последним данным, во Франции от инфекции скончались 148 человек, заражены более шести тысяч.

Смерфит и Боня познакомились в Москве в 2010 году. Пара состояла в незарегистрированном браке. С сыном ирландского миллиардера телеведущая рассталась в 2017 году.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в сериале «Игра престолов». Тест на выявление инфекции дал положительный результат также у Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон.