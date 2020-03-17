Сябитова призвала россиян использовать карантин для создания семьи

Москва, 17 марта. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что карантин из-за коронавируса является лучшим временем для поиска спутника жизни и создания семьи. Телеведущая призвала россиян использовать карантин для создания семьи.

«Для меня это самый жаркий период, потому что в это время все начинают понимать, что нужно искать людей, с которыми можно создать семью, чтобы, так сказать, выживать гуртом», — пояснила телеведущая.

Она также добавила, что продолжает дистанционно консультировать мужчин и женщин, которые пытаются найти свою вторую половинку. По словам Сябитовой, благодаря карантину у нее значительно увеличилось количество клиентов.

Кроме того, телеведущая призвала россиян не заниматься поиском спутника жизни в больнице, так как знакомство в таких обстоятельствах не позволит построить серьезные отношения, передает «Ридус».

«Знакомиться в больнице — верх безумия. Есть одно основное правило успешного знакомства — необходима некая расслабленность. Лучшие темы разговора — это хобби, отдых. А тут вы в больнице, уже в состоянии стресса», — добавила Сябитова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 180 тысяч человек. От коронавируса погибло более 8 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.