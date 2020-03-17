Донбасс сегодня: украинские солдаты нашли новый способ не воевать, эпидемия косит ряды ВСУ

Донбасс, 17 марта. В ДНР от обстрелов ВСУ гибнут люди. Коронавирус шагает по частям и соединениям украинской армии. Командование ВСУ препятствует журналистской деятельности. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки армия Украины осуществила 14 обстрелов территории Луганской и Донецкой народных республик. В ЛНР ударили два раза по поселку Голубовское, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. В ДНР под обстрелы попали Зайцево, Донецк и другие населенные пункты. Киевские силовики открывали огонь из боевых машин пехоты, 82-мм минометов, бронетранспортеров, гранатометов и снайперского оружия.

В понедельник военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из противотанкового ракетного комплекса обстреляли машину, которая развозила питьевую воду жителям села Саханка. Один мирный житель получил контузию, один солдат Народной милиции ДНР ранен, и один погиб.

Запрет на посещения журналистов и волонтеров

Командование Операции объединенных сил препятствует доступу представителей СМИ и волонтерских организаций на передовую с целью утаивания истинной информации о состоянии дел в подразделениях ВСУ. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. Однако некоторые из украинских журналистов тайком проникают в зону силовой операции для съемок своих сюжетов.

Так, например, вблизи Авдеевки на украинской территории независимые журналисты Гордиенко и Головащенко проникли в расположение 92-й механизированной бригады ВСУ, где за продуктовые наборы, врученные солдатам, сняли нужный им видеосюжет. Когда об этом узнал командир бригады Кокорев, журналисты были задержаны и переданы в военную полицию за нарушение карантина. У обоих работников СМИ изъяли всю аппаратуру и отснятое видео.

Личный состав ВСУ крадет военное имущество

Украинские правоохранители в Лисичанске выявили трех бойцов из 72-й механизированной бригады ВСУ, которые занимались сбытом гранатометов, пулеметов и боеприпасов. Информацию сообщили в Народной милиции ЛНР. Военнослужащие задержаны при попытке сбыта очередной партии военного имущества. У них изъяты три гранатомета, пять пулеметов и около трех тысяч патронов. По факту открыли уголовное производство, проводят следствие.

В 59-й мотопехотной бригаде ВСУ штаб ООС проводил проверку, инициированную в связи с массовыми хищениями имущества со складов. Проверяющие выявили факт недостачи 17 тонн дизельного топлива, видимо, давно списанного и проданного. Стало известно, что личный состав приобретает ГСМ для действующей техники за свой счет. Следователи комиссии установили, что командир бригады Шаповалов имеет непосредственное отношение к хищениям и продажам.

Рядовые солдаты ВСУ симулируют симптомы коронавируса

В оборонном ведомстве ДНР рассказали о панических настроениях среди личного состава Службы безопасности Украины и Нацгвардии, дислоцирующихся в Славянске. Паника связана с распространением коронавируса в Донецкой области и со слабым обеспечением лекарствами, масками, дезинфицирующими средствами аптек и больниц.

В Народной милиции ЛНР сообщают, что некоторые военнослужащие ВСУ нашли новый способ избежать выполнения боевых задач. В больницах Донецкой области выявлены трое солдат, симулирующих симптомы заболевания вирусной инфекцией. Увеличение количества заболеваний в частях ВСУ привело к срыву сроков ротации в зоне силовой операции. Так, в 25-й десантно-штурмовой бригаде, которая должна была сменить на посту 46-ю бригаду десантников, наблюдается некомплект.

Каждый день с подозрением на заболевание коронавирусом в больницы отправляют в среднем четырех бойцов. В связи с этим сроки прибытия указанной бригады в зону ООС отложены.