Оперштаб опроверг закрытие Москвы на карантин

Москва, 17 марта. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опровергает информацию о закрытии Москвы на карантин. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам замглавы столицы, в СМИ появилась информация о том, что якобы Москва будет закрыта на карантин по коронавирусу, будет введен комендантский час и ограничена работа метрополитена. Ракова подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

«Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — добавила заммэра Москвы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в целом находится под контролем. Путин призвал российские власти быть предельно мобилизованными и работать на опережение.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании сообщила, что число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, достигло 114 человек. За последние сутки было зарегистрирован 21 новый случай. По ее словам, российское правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем, которые позволяют выяснить инфекцию в организме.