Правительство РФ пересмотрит порядок оформления больничного из-за коронавируса

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Москва, 17 марта. Правительство России намерено пересмотреть порядок оформления и выплаты больничных листов для работников из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Помещение граждан на карантин — мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан. И в этой связи правительством сегодня будет выпущено постановление, которое пересматривает порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов лицам, находящимся на карантине», — отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что медицинские учреждения смогут оформлять больничные листы дистанционно, если пациент посещал страны, где выявлен коронавирус. Аналогичное правило распространяется на лиц, которые находились на карантине вместе с человеком, посещавшим зараженную страну. Предполагается, что оплата по больничному листу будет приходить авансом на пятый день. Таким образом, у людей, находящихся на карантине, не будет провала доходов, подчеркнула Голикова.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявил пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодняшний день очагом заболевания являются Китай, Южная Корея, Испания, Италия и Иран. Ряд государств закрыли свои границы и объявили карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. На сегодняшний день в мире подтверждено 183,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. 7,1 тыс. пациентов скончались.