Игры европейской квалификации ЧМ-2022 перенесены из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Польский футбольный союз объявил о переносе матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года, запланированных на июнь 2021 года. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

Отмечается, что игры пройдут в другие даты, поскольку ранее было принято решение о переносе Евро-2020 на 2021 год. УЕФА принял вынужденные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 16-й по счету чемпионат Европы по футболу должен был пройти в июне-июле нынешнего года. Предполагалось, что соревнования примут 12 стадионов в 11 странах по случаю 60-летия первого розыгрыша турнира. Новые сроки проведения - 11 июня – 11 июля 2021 года.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в последних числах декабря 2019 года, когда первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия властей КНР, инфекция распространилась за пределы страны.

На данный момент, эпидемия в Китае находится в стадии спада, а ее эпицентр переместился в Европу. В связи с угрозой заболевания были приостановлены национальные чемпионаты Испании и Италии, в результате сроки их окончания совпали с графиком игр Евро-2020.