Голикова не считает необходимым тестировать на коронавирус всех простудившихся россиян

Москва, 17 марта. Вице-спикер Татьяна Голикова не считает необходимым проходить тест на коронавирус всем простудившимся россиянам. С таким заявлением она выступила на совещании президента с членами правительства.

В первую очередь тестированию подлежат те граждане, которые прибыли из неблагоприятных стран, во вторую очередь — контактные лица, в третью — люди, страдающие острыми респираторными заболеваниями и люди с пневмонией, сообщила Голикова.

«Но я хочу обратиться к нашим гражданам, что необходимости всем проводить тест на коронавирус на данный момент нет», — указала чиновница.

По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России превысило сто человек. По всему миру больны свыше 180 тысяч человек, более семи тысяч человек погибли.