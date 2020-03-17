По следам коронавируса: 10 фильмов о смертельных эпидемиях

На фоне вспышки коронавируса самым популярным фильмом у людей, находящихся на карантине дома, стала картина «Заражение» (Contagion) известного режиссера Стивена Содерберга. И понять причину популярности ленты совершенно несложно: максимальный реализм и схожесть отдельных ситуаций с происходящим сегодня на улицах городов, охваченных эпидемией.

Федеральное агентство новостей составило список кинокартин про различные эпидемии: от вирусов, массово выкашивающих население планеты, до нашествия зомби (куда же без них).

Карантин (Containment)

Британская картина местами крайне сильно напоминает происходящее сегодня. Даже больше, чем «Заражение», пусть и уступает последнему в качестве постановки.

Согласно сюжету, в один из дней без предупреждения и объяснений власти взяли целый район города и закрыли его на карантин. Запертые люди не получают ни воды, ни электричества. Они больше не в силах все это терпеть, пытаются нарушить карантин и сбежать, что, конечно же, власти встречают без энтузиазма.

Эпидемия (Outbreak)

Известный фильм-катастрофа середины 90-х Вольфганга Петерсена. Также старается быть приближенным к реализму, насколько это возможно для киноиндустрии тех лет. При этом в наличии отличный актерский состав, как и в «Заражении».

С территории Африки в США попадает смертельный вирус (носителем стала обезьяна). Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекционных заболеваний американской армии вылетают в эпицентр заражения. Для того, чтобы предотвратить страшную эпидемию, необходимо создать сыворотку, для создания которой требуется кровь первоначального носителя — той самой обезьяны.

Явление (The Happening)

Фильм мастера интриги М. Найта Шьямалана, снявшего «Шестое чувство» и «Знаки». Картина выделяется своей необычной атмосферой и сюжетом.

Люди внезапно начинают сходить с ума и массово совершают самоубийства. Никто не понимает, что происходит и откуда исходит угроза. В действительности оказалось, что растения стали выделять вредные вещества, отключающие у людей инстинкт самосохранения.

И пусть в картине отсутствует вирус как таковой, но атмосфера общей истерии, схожая с тем, что происходит сегодня в мире из-за коронавируса, присутствует.

Сумасшедший (Yeongasi)

Если не нравятся западные фильмы про страшные эпидемии вирусов, то всегда можно обратить внимание на восток. Так, у корейкой ленты «Сумасшедший» есть много схожего с фильмом «Явление».

В Южной Корее начинается вспышка неизвестного вируса. Симптомы — люди чувствуют сильную жажду, пьют много воды, а затем, когда жажда становится уже невыносимой, бросается в воду и тонут. Города заполняются сотнями трупов, люди смертельно напуганы.

Вирус (Gamgi)

Можно также вспомнить еще один продукт корейского кинематографа — напряженный и драматический «Вирус».

В одном из южнокорейских городов появляется неизвестный вирус, который передается через дыхательные пути и убивает в течение 36 часов после инфицирования.

«Носители» (Carriers)

Данную картину можно отнести к новомодному жанру пост-апокалипсис, когда основные события, из-за которых большая часть человечества погибла, уже произошли. Лента сконцентрирована на сложных взаимоотношениях группы выживших. Очень неторопливое повествование, приправленное философскими вопросами.

Сама же инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем, убивает людей в страшных муках.

28 дней спустя (28 Days Later)

Культовый британский фильм про зомби, при этом зараженные не являются ходячими мертвецами, как в большинстве подобных фильмов. Великолепный саундрек за авторством Джона Мерфи и отличная игра актеров.

Главный герой приходит в себя в больнице Лондона через четыре недели после страшной эпидемии. Люди пытаются выжить и покинуть город.

Рассвет мертвецов (Dawn of the Dead)

Качественный блокбастер про живых мертвецов. Выделяется и хорошей постановкой, и отличной игрой актеров. При этом лента отлично демонстрирует первые часы массовой паники при масштабной и неконтролируемой эпидемии.

По сюжету маленькая группа выживших пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра во время зомби-апокалипсиса.

Безумцы (The Crazies)

В результате вспышки вируса в небольшом городе Огден-Марш люди начинают сходить с ума и нападать друг на друга. При этом внешне вирус никак не отражается на людях, их интеллект не страдает, но тем не менее их накрывает неконтролируемая агрессия.

12 обезьян (Twelve Monkeys)

Картина, заработавшая в узких кругах культовый статус. Несмотря на то, что в фильме не показана вспышка эпидемии, психологический триллер рассказывает историю возникновения вируса, в результате которого будет уничтожено почти все человечество.

Фильм в первую очередь запоминается продуманным и сложным сюжетом, а также великолепной игрой Брюса Уиллиса и Брэда Питта.