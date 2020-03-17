Омская пенсионерка насмерть забила пристававшего к ней мужчину скалкой

Омск, 17 марта. Омская пенсионерка забила насмерть мужчину, который настойчиво проявлял к ней знаки внимания. Ухажер скончался от полученных травм.

По имеющимся данным, инцидент произошел в Большереченском районе. К пожилой даме пришли двое мужчин. Они употребляли спиртные напитки, когда к ним присоединился еще один гость. Прибывший мужчина стал приставать к пенсионерке. У женщины сложилось впечатление, что ее хотят изнасиловать, чтобы защитить себя она схватила скалку и нанесла мужчине несколько ударов по голове, передает «Подмосковье сегодня».

Застолье продолжилось и лишь утром двое мужчин отнесли потерпевшего домой и вызвали скорую. Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь мужчины. Он скончался от полученных травм, а на пенсионерку завели уголовное дело.