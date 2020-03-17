Эксперты рассказали, как ситуация с коронавирусом сказалась на рынке труда

Полной картины изменения рынка труда в связи с эпидемией коронавируса пока нет, но уже сейчас можно говорить о повышенном спросе на удаленную работу. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров, а также руководитель пресс-службы популярного сервиса hh.ru Александр Джабаров.

«Как она [ситуация с коронавирусом] повлияла — мы узнаем чуть позже, — отметил Захаров. — Сейчас люди, конечно, волнуются, думают, что будет. Мы видим резко возросший спрос на так называемую удаленную работу. У нас есть специальная функция — «работа рядом с домом». С помощью нее люди могут искать работу так, чтобы им не приходилось ездить — в пешеходной доступности. Сервис показывает, сколько идти до работы — 5, 10, 20 или 30 минут. Больше не показывает, потому что тогда уже надо ехать. Так вот, спрос на эту функцию вырос!»

По словам собеседника ФАН, то же самое касается и работодателей, которые в первую очередь рассматривают кандидатов, живущих в пешей доступности, чтобы людям не приходилось зависеть от транспорта, работа которого может претерпеть изменения.

«Есть такие планы на случай объявления чрезвычайного положения», — отметил основатель сервиса по поиску работы SuperJob.

Вместе с тем, о массовых увольнениях пока не слышно, хотя в некоторых индустриях ситуация очень тяжелая, говорит Захаров.

«Например, выездной туризм полностью остановился, то есть, по идее, надо закрывать все компании, — рассказал он. — Но при этом у нас взрывными темпами растет внутренний туризм. И, видимо, часть компаний, которые работали на вывоз людей за рубеж, очень быстро и оперативно переориентировались на внутренний туризм. Скажем, мы видим, что на майские праздники, начиная с середины апреля, нет билетов ни в Крым, ни в Сочи, а если и есть, то за какие-то сумасшедшие деньги. В Крым все отели распроданы на все лето».

Важным моментом, по мнению собеседника ФАН, является то, что огромное количество компаний пытаются перевести своих сотрудников на удаленную работу.

«Целые офисы переходят на «удаленку». Конечно, где это возможно — таксистов или официантов на такой режим работы перевести нельзя… При том, что опыта перехода целых индустрий на удаленную работу нет ни у нас в стране, ни за рубежом. Это очень большая перестройка рынка труда. И если бы все происходило не в таких тревожных обстоятельствах, то это была бы очень позитивная история, и она такой и будет в конце концов», — уверен Алексей Захаров.

Между тем, для тех, кто владеет офисной недвижимостью, у основателя SuperJob плохие новости — цены в этой сфере скоро рухнут и больше не достигнут прежнего уровня.

Это случится, полагает он, в связи с тем, что компании, научившись работать с людьми удаленно, откроют для себя большие перспективы.

Захаров также подчеркнул, что на волне пандемии, а также при условии, что средства современной коммуникации и инструментарий хорошо развиты и активно используются, в частности, IT-компаниями, перестройка грозит всем процессам на рынке труда.

«Чем это закончится, никто не расскажет. Кто это знает — уже стал миллиардером», — добавил он.

По его словам, SuperJob уже перешел на «удаленку».

«Мы сами перевели всех сотрудников SuperJob на удаленную работу. Нам было просто – у нас 300 человек, 100 из которых всегда работали удаленно и все процессы у нас были настроены, мы их просто чуть-чуть подкорректировали», — рассказал Алексей Захаров.

Он также отметил, что те, кто сейчас переходит на удаленку, делают огромное количество «детских» ошибок, получая в итоге очень большой стресс, разочарование и лишние затраты.

«Ну, ничего, все научатся! Мы сейчас активно консультируем наших клиентов, как все правильно делать, какие использовать инструменты взаимодействия между людьми, какое поставить оборудование и т. д. Ответы на эти вопросы есть и они не секретные», — заверил собеседник ФАН.

Что касается компенсации больничного во время нахождения на карантине, тут, по словам Захарова, все просто.

«Больничные работодатель никогда не оплачивает, — объяснил основатель сервиса по поиску работы SuperJob. — Они номинально оплачиваются из кассы компании, но это делается за счет ранее перечисленных работодателем средств в фонд социального страхования. По факту же оплата больничных идет от государства. На сегодняшний день резервы у государства накоплены очень большие. И с оплатой больничных, сколько бы их ни было, в ближайший год проблем не предвидится. Это — самая маленькая проблема, даже вообще не проблема, а чисто техническая задача».

Другой вопрос, когда родителям отправленных на карантин детей должен предоставляться больничный.

«Например, с маленькими детьми до определенного возраста автоматически выписывается больничный одному из родителей. А что делать, если ребенок старше этого возраста? Поэтому сейчас государство все это отрегламентирует, потому что такого массового опыта нет, появятся некие циркуляры и все будут по ним работать. Не нужно дергаться, нужно смотреть на сайте Минтруда РФ и поступать так, как там написано. Не написано — ждите, скоро все будет. Не надо ничего придумывать», — призвал Захаров.

Во многом с Алексеем Захаровым оказался солидарен представитель пресс-службы популярного сервиса поиска работы hh.ru Александр Джабаров.

«В настоящее время еще затруднительно оценивать эффект мер по противодействию распространению коронавируса на ситуацию на рынке труда, — констатировал собеседник ФАН. — По сути, данные меры влияют только на несколько этапов рекрутинга и могут иметь последствие для ограниченного числа сфер бизнеса. Что касается процесса поиска работы, то он уже достаточно давно проходит преимущественно в онлайн-режиме с помощью популярных сайтов».

По мнению представителя hh.ru, ситуация с короновирусом лишь усилит проникновение онлайн-рекрутинга в нашей стране и привлечет к таким ресурсам дополнительную аудиторию соискателей. Что же касается процессов рекрутинга, то больше всего в текущих условиях подвержены трансформации такие этапы, как проведение собеседований и оформление выхода сотрудника на работу.

«Такие этапы, как публикация вакансий, пре-скринниг соискателей, первичные интервью и направление джоб-оферов менее всего претерпят изменения», — уточнил Александр Джабаров.

По мнению собеседника ФАН, во-первых, компании, которые полностью или частично перешли на удаленный режим, будут временно проводить интервью с кандидатами в видеоформате.

«Во-вторых, фактический выход новых сотрудников будет отложен до момента выхода из удаленного режима работы той или иной компании. Если оценивать масштаб, то в настоящее время такие изменения характерны для компаний из сфер IT, туризма, медиа и коммуникаций, маркетинга и организации мероприятий, HoReCa и развлечений, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге», — объяснил он.

Руководитель пресс-службы hh.ru считает, что ситуация с коронавирусом существенно не изменит такие фундаментальные факторы рынка труда, как дефицит рабочих специальностей, молодых кадров, IT-специалистов и т. п.

Напомним, первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в конце 2019 года в Китае. На данный момент Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. В РФ ситуация относительно благополучная — на данный момент известно о 114 заболевших. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остаются более 16 тысяч человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией.