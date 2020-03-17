Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. Об этом глава государства сообщил во время совещания с членами правительства.

«Указ я только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств. Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон, о повышении ответственности за контрафакт», — отметил он.

Путин подчеркнул, что в некоторых странах, как в Китае и Южной Корее, ситуация меняется к лучшему, а вот в Европе обстановка по-прежнему остается тяжелой. В этих обстоятельствах, считает президент, важно наладить доступ к лекарствам через Интернет. Однако правоохранительные органы при этом должны внимательно следить, чтобы людям не продавали контрафактную продукцию под видом лекарства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала принимать парацетамол, чтобы защититься от коронавируса, а вот ибупрофен и содержащие его препараты лучше обходить стороной. Есть мнение, что ибупрофен повышает риск смертности при заражении коронавирусом, но эта информация пока не была проверена специалистами.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявил пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодняшний день очагом заболевания являются Китай, Южная Корея, Испания, Италия и Иран. Ряд государств закрыли свои границы и объявили карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. На сегодняшний день в мире подтверждено 183,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. 7,1 тыс. пациентов скончались.