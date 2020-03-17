Греф дал совет россиянам, как пользоваться банкоматами, чтобы не заболеть коронавирусом

Москва, 17 марта. Банкоматом лучше пользоваться в перчатках или дезинфицировать после руки. Такой совет на фоне вспышки коронавирусной инфекции дал глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что в 85-90% случаях возможны бесконтактные платежи, однако «один контакт необходим — это набор пин-кода». Греф обратился к гражданам и напомнил, что некоторые услуги доступны в мобильном приложении Сбербанка, поэтому, чтобы не заболеть коронавирусом, лучше пользоваться им, а не банкоматами.

«Если вы пользуетесь банкоматом с целью получения наличных, пожалуйста, следите за чистотой ваших рук. После использования банкомата пальчик, которыми вы нажимаете пин-код, пожалуйста, дезинфицируйте или делайте это в перчатках», — посоветовал Греф.

Напомним, оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в 15 регионах России. В сообщении отмечается, что за сутки в РФ был зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом. В оперштабе пояснили, что инфицированные посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в последние две недели.

Китайские ученые пришли к выводу, что люди с II группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Результаты исследования показали, что 25,80% заболевших являются носителями I группы крови, 37,75% — со II, 26,42% — с III, 10,03% — с IV.