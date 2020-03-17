Мишустин рассказал о работе правительства по борьбе с коронавирусом

Москва, 17 марта. Правительство России делает все, чтобы не допустить массового распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

«Мы знаем и делаем все необходимое, чтобы максимально аккуратно и продуманно пройти этот непростой период», — рассказал глава правительства.

Мишустин добавил, что кабмин в своей работе в данном направлении основывается на данных, полученных из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Правительство просчитывает решения для минимизации последствий для граждан и экономики.

Временные ограничения на въезд для иностранцев он объяснил чрезвычайными обстоятельствами. Мишустин обсудил сложившуюся ситуацию с главами правительств стран СНГ и напомнил, что въезд в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства будет ограничен с 18 марта по 1 мая.

«[Такие меры] соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят временный характер», — указал он.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Власти России уже утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, включающий временную приостановку пассажирского авиасообщения с рядом европейских стран.

Президент РФ заверил, что ситуация находится под контролем. Глава государства обратился к россиянам с просьбой с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым властями в рамках борьбы с вирусом.

Всего в мире, по данным на 17 марта, скончались уже более семи тысяч граждан. ВОЗ признала пандемию коронавируса.