Путин попросил россиян с пониманием отнестись к мерам властей из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам с просьбой с пониманием отнестись к мерам властей, предпринимаемым для недопущения распространения коронавируса.

«Подчеркну: они обязательны, эти шаги (по борьбе с коронавирусом. — Прим. ФАН), к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием», — сказал глава государства в ходе совещания с членами российского правительства.

Путин добавил, что сейчас востребованы солидарность, ответственность, дисциплина и собранность, а также готовность поддержать друг друга. По его мнению, эти качества позволяли российскому государству преодолевать любые трудности, «как это принято в большой хорошей семье».

Китайские власти в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной инфекции. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса, который впоследствии получил официальное название COVID-19. По последним данным, число зараженных превысило 187 тысяч человек, число погибших достигает уже восьми тысяч.