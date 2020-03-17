Госдума законодательно ограничит рост цен на лекарства в период пандемии коронавируса

Москва, 17 марта. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении роста цен на медицинские изделия во время эпидемий и ЧС, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Таким способом законодатели надеются остановить беспредел аптекарей.

Несмотря на то, что коронавирус в России распространяется не так активно, как в других странах, в российских аптеках санитайзеры для рук и медицинские маски стали острым дефицитом. Цены в отдельных точках продаж выросли в несколько раз, наценка доходит до 1000%. Законопроект об ограничении рост цен на медицинские изделия должен стабилизировать розничные цены на лекарства.

Власти обеспокоились ситуаций еще в феврале. На совещании с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова подняла вопрос о резком подорожании ряда лекарств и медицинских товаров.

«К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и на средства индивидуальной защиты. Некоторые аптеки подняли цены на маски до 70-100 рублей, тогда как до Нового года одна маска продавалась за рубль пятьдесят», — сказала Голикова.

Накануне рассмотрения первого подобного законопроекта председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов фракции оперативно принимать законы в помощь гражданам в связи с коронавирусом.

«Речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас. Рассчитываю, что соответствующие меры будут приняты депутатами в ближайшее время», — заявил он на встрече партии.

Инициатива, автором которой выступила группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, была внесена еще раньше — 3 марта. Документом предлагается предоставить право правительству России устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские изделия по перечням, утверждаемым кабмином.



Воспользоваться таким правом правительство сможет только в трех ситуациях: при возникновении чрезвычайной ситуации, при угрозе распространения эпидемии, а также в случаях, если в течение тридцати дней подряд на территориях субъектов рост розничных цен на указанные товары составит тридцать и более процентов.

Отмечается, что предельно допустимые розничные цены устанавливаются на срок не более чем девяносто календарных дней. В документе указывается, что «реализация инициативы позволит стабилизировать розничные цены на лекарства в целях обеспечения их доступности для потребителей».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала распространение нового коронавируса пандемией, поэтому правительство России сможет воспользоваться своим правом, прописанным в тексте законопроекта, и «заморозить» цены на рынке медицинских изделий.

Как сообщил в ходе обсуждения законопроекта глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, в документе идет речь о сдерживании цен на медицинские изделия. По его словам, комитет сейчас собирает предложения ко второму чтению, которое запланировано на среду, 18 марта, а третье чтение может пройти уже 19 марта.

«В комитет уже поступают предложения от наших коллег-депутатов о предварительном мониторинге розничных цен, регулировании оптовых цен на лекарственные препараты, учет налога на добавочную стоимость, ценообразование при валютных изменениях, при импорте и экспорте товаров», — объяснил депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей, который наблюдается в стране в последние дни, — следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков.

«На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения», — сказал журналистам Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек за завышение цен на маски и лекарства, напомнил Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Он подчеркнул, что противодействие коронавирусу требует четких мер, и успех противовирусного лечения будет зависеть от решений власти.

«Законопроект должен ускорить процесс реализации поручения президента. Еще с 2015 года он неоднократно призывал наше бизнес-сообщество переходить на локализацию, на местный уровень производства, на импортозамещение. Тогда бы проблемы, возникающие из-за падения рубля, у них намного сократились. Никто бы не страдал из-за того, что у зарубежных поставщиков приходится закупаться задорого», — прокомментировал сенатор.

По словам Рябухина, необходимо немедленно восстанавливать институты вирусологии (закрывшиеся в стране в непростые девяностые годы), которые могли бы подключиться к разработке вакцины.

«Ситуация с коронавирусом в некотором смысле стала хорошим уроком, который должен нас встряхнуть. Надо быстро исправить ситуацию, но паники быть не должно, — добавил Рябухин. — Я рад, что наш народ спокойно относится к сложившейся ситуации».

Напомним, 4 марта правительство ввело запрет на вывоз медицинских масок и бинтов. Ограничения будут действовать до 1 июня 2020 года. Они также распространяются на марлю, вату, костюмы химической защиты, медицинские перчатки, респираторы и другие изделия.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России в настоящее время «обстоит намного благополучнее, чем во многих других странах».

По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в России возросло за сутки с 93 до 114 человек. Под медицинским наблюдением остаются более 16 тысяч человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией.