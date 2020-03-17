Шеф-повар рассказал, как не допустить ошибок при приготовлении курицы

Москва, 17 марта. Люди совершают массу ошибок во время приготовления блюд из курицы. О некоторых из них рассказали шеф-повар Жорди Вила и специалист по безопасности пищевых продуктов Хемме дель Каньо.

Эксперты обратили внимание на то, что ошибки обывателей начинаются уже на этапе выбора продуктов. Они рекомендуют покупать курицу, выращенную не ферме, а не на птицефабрике.

По их словам, не стоит мыть ее под краном, чтобы предотвратить распространение микробов. Готовить курицу лучше всего на кости, как и другие виды мяса, поскольку кости лучше проводят тепло, положительно сказываясь на конечном вкусе блюда.

Кожа птицы тоже может быть полезной, если курица высокого качества. Нежирная кожа может придать мясу приятный привкус.

Жорди Вила советует добавлять специи заранее, а не на последней стадии готовки. В таком случае мясо лучше пропитается приправами. При этом разные части курицы необходимо готовить разными способами. Так, для приготовления грудки идеально подойдет гриль с сильным огнем.

Шеф-повар раскритиковал любителей помещать курицу под пресс, поскольку продукт теряет соки и, соответственно, вкус. Переворачивать ее слишком часто тоже не стоит, необходимо по разу прожарить с каждой стороны.

Кроме того, птицу следует готовить грудкой вниз, чтобы в нее стекали соки и блюдо не пересушилось. Перевернуть ее можно за 10 минут до окончания готовки.