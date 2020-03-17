Ученые назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Пекин, 17 марта. Люди с II группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых были опубликованы на портале medRxiv.

Китайским ученым удалось обнаружить связь между группой крови пациентов и их восприимчивостью к новому коронавирусу. Исследователи взяли образцы анализов у нескольких тысяч пациентов, зараженных коронавирусом, которые настоящее время находятся в больницах Ухани и Шэньчжэня.

Ученые установили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Ухани. Оказалось, что более 33% жителей Ухани являются носителями I группы крови, у 32%— II, у четвертой части исследованных – III и у оставшихся 9% – IV.

Тесты зараженных коронавирусом пациентов показали, что 25,80% являются носителями I группы крови, 37,75% — со II, 26,42% — с III, 10,03% — с IV.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 179 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 7 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.