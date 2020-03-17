Минпромторг дал рекомендации для магазинов на фоне вспышки коронавируса

Москва, 17 марта. Министерство промышленности и торговли России выпустило рекомендации для магазинов для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В документе говорится, в частности, о минимизации очередей и скоплении людей. Руководство предприятий призывают «постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать минимум метр друг от друга».

Кроме того, в магазинах должны обеспечить санитарные меры в соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, а также постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров.

Более того, ведомство призвало руководство магазинов усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок продуктов и товаров, указал «Интерфакс».

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась за пределы Китая, зараженные есть во многих странах мира. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией, напомнил НСН.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 180 тысяч человек, свыше семи тысяч человек погибли от вируса. В России число зараженных превысило сто человек, указал Infox.ru.