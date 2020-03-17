Администрация Трампа отрабатывала сценарий действий при пандемии еще в начале 2017 года

Вашингтон, 17 марта. Администрация президента США Дональда Трампа в начале 2017 года отрабатывала алгоритм действий на случай пандемии. Об этом сообщает американское издание Politico.

По информации американских журналистов, незадолго до инаугурации Трампа администрация уходящего президента Барака Обамы проводила специальный брифинг для команды следующего хозяина Овального кабинета. Цель брифинга — отработать основные сценарии возможных ЧС, с которыми может столкнуться Америка в будущем. Издание опубликовало снимки из брифинга.

В качестве возможных «крупных внутренних инцидентов» рассматривался разрушительный ураган, кибератака и распространение инфекционного заболевания. При этом за основу брался вирус H9N2, вызывающий так называемый «птичий грипп», который в то время бушевал в Азии и Великобритании.

Задача команды Трампа состояла в том, чтобы грамотно и быстро скоординировать работу государственных органов для борьбы с эпидемией и выработать решение на основе научного подхода. При этом в рамках сценария США сталкивались с негативными последствиями, которые на сегодняшний день можно наблюдать при распространении коронавирусной инфекции COVID19.

Отметим, что в этих «учениях» приняли участие 30 сотрудников администрации президента, однако большинство из них уже не работают в Белом доме. В этих обстоятельствах, пишет Politico, слова Трампа о «неожиданном развитии» ситуации с коронавирусом, звучат логично.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очагами заболевания являются Китай, Южная Корея, Италия, Испания и Иран. Власти США приняли решение запретить въезд в страну почти всем жителям Европы (кроме британцев). Запрет коснулся 26 стран, входящих в Шенгенское соглашение. При этом ввозить в страну грузы из Европы по-прежнему разрешается.