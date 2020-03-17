Путин поручил повысить зарплату медикам, занятым борьбой с коронавирусом

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать повышение зарплат медикам, которые заняты в борьбе с коронавирусом.

Глава государства поручил кабмину, Минздраву и регионам увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора, участковых, медперсонала скорой помощи и ФАПов. Путин отметил, что медицинские работники с честью выполняют свой профессиональный долг, как это не раз было в истории отечественно медицины, рискуют здоровьем и помогают другим.

«Я прошу правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала», ― сказал президент РФ на совещании с членами правительства.

Российский лидер также отметил, что благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса. Глава государства подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в целом находится под контролем.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства отметила, что число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, достигло 114 человек. По ее словам, российское правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем, которые позволяют выяснить инфекцию в организме.

Правительство РФ в понедельник приняло ряд мер по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции. Также Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.