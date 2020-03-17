Путин заявил, что РФ удалось сдержать массовое распространение коронавируса

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса.

«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть – массовое проникновение и распространение болезни в России», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в целом находится под контролем. Путин призвал российские власти быть предельно мобилизованными и работать на опережение. Президент РФ также поручил проработать повышение зарплат медикам, которые заняты в борьбе с коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства отметила, что число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, достигло 114 человек. По ее словам, российское правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем, которые позволяют выяснить инфекцию в организме.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. Число заразившихся новым типом коронавирусной инфекции в мире превысило 177 тысяч человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 14 тысяч — до 177 455 человек, а число умерших от инфекции составило 7 072.