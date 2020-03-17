Оперштаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в 15 регионах России

Москва, 17 марта. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией за сутки выявлены сразу в 15 регионах России. Соответствующие данные приводит оперативный штаб.

В сообщении отмечается, что за сутки в РФ был зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у россиян. В частности, четыре случая — в Москве, по два — в Самарской, Калининградской, Тверской областях и по одному — в Московской, Тамбовской Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, в Красноярском крае, в Татарстане и Хакасии.

В оперативном штабе пояснили, что инфицированные посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в последние две недели. В заявлении отмечается, что люди, которые с ними контактировали, были помещены под медицинское наблюдение.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства отметила, что число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, достигло 114 человек. По ее словам, российское правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем, которые позволяют выяснить инфекцию в организме.

Число заразившихся новым типом коронавирусной инфекции в мире превысило 177 тысяч человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 14 тысяч — до 177 455 человек, а число умерших от инфекции превысило семь тысяч и составило 7 072.

Петербургский врач-терапевт Дмитрий Синицын призвал не дергать лишний раз врачей скорой помощи, а самостоятельно обратиться к участковому терапевту или в приемное отделение Боткинской инфекционной больницы в случае подозрения на коронавирус. Он обратил внимание на то, что COVID-19 не обездвиживает человека и не забирает его жизнь в считанные секунды, поэтому пациент может сам сходить в больницу.