Новые бомбы США B61-12 повышают риск применения ядерного вооружения

Военный аналитик Вадим Козюлин уверен, что новые американские ядерные бомбы B61-12 повышают риск начала глобальной войны.

Ранее издание The Drive сообщило, что на упреждениях Red Flag в американском штате Невада был замечен истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle с новой управляемой ядерной бомбой B61-12.

«Союзники Америки по НАТО, Германия, Италия и Испания являются единственными иностранными игроками, принимающими участие в этом Red Flag, поэтому оперативное испытание оружия, которое станет стержнем ядерного сдерживания альянса в Европе, имеет некоторый смысл», — подчеркнули сотрудники The Drive.

По мнению профессора академии военных наук, старшего научного сотрудника Центра политических исследований России Вадима Козюлина, в США существует стратегия технологического и военного доминирования, которая прописана в концепции Joint vision 2030, которая как раз и предусматривает разработку тактического ядерного оружия.

«Собственно говоря, это нормально [модернизировать ядерное вооружение], Россия тоже модернизирует свои ядерные силы. Другое дело, что американцы это не вполне безупречно делают, так как тренируют европейских летчиков. Наш МИД неоднократно указывал Вашингтону, что это нарушение договорных обязательств, поскольку американское тактическое ядерное оружие не должно размещаться в Европе. Соответственно, его применению не должны обучаться и европейские пилоты, но тем не менее американцы это делают», — сообщил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Собеседник ФАН также утверждает, что разработка тактического ядерного вооружения малой мощности приводит к очень серьезным последствиям — понижению порога начала ядерной войны. Это же признают и некоторые американские военные аналитики, призывающие к минимизации этих рисков.

«Надо им отдать должное, нельзя всех клеймить ястребами, но между тем стратегическая линия США такова, и с учетом роста потенциалов: привлечения к войне искусственного интеллекта, появления гиперзвуковых ракет и планирующих аппаратов, реализации концепции сетецентрических войн, увеличиваются риски инцидентов: как случайных, так и спровоцированных третьими странами. Рассматривались даже такие сценарии, когда КНДР с помощью кибер или иных средств провоцирует конфликт между крупными ядерными державами. Стратеги уверены, что рано или поздно появится ядерный терроризм или произойдет какой-то инцидент с ядерным оружием. Это вещь неизбежная, вопрос только, когда это произойдет», — продолжает Вадим Козюлин.

Тем не менее необходимо помнить, что сдерживающим фактором пока остается получение санкций высших властей ядерных держав на использование подобного вооружения во время локальных военных конфликтов.

«Но и тут нужно помнить, что соблазн увеличивается, ведь поскольку есть такой инструмент, хочется его применить и наверняка возникнут инциденты, когда это покажется возможным. Так в свое время было с оружием с обедненным ураном — оно использовалось в Ираке, в Югославии. Некоторые экологи и правозащитники считали его применение недопустимым, но человечество уже через это перешагнуло. Соответственно, какой-то следующий шаг в этом направлении становится возможным с появлением новых видов вооружений», — заключил эксперт.

Напомним, B61-12 — это водородная бомба, составляющая основу стратегических ядерных сил США. Она основана на боеприпасе разработки 1960-х годов и является ее двенадцатой по счету модификацией. Мощность бомбы не превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Размещение B61-12 планируется на базах НАТО в Европе с 2020 года. Носителями заряда станут стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.