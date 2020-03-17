Черданцев назвал поспешным перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу перенесен с 2020 на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. Известный российский спортивный журналист, комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что считает это решение УЕФА поспешным.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести ЧЕ-2020 на лето следующего года. Новые сроки: с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство было перенесено впервые в истории.

Георгий Черданцев отметил, что оценивать решение УЕФА о переносе чемпионата сложно, не зная деталей. В том числе и потому, что речь идет о финансовых обязательствах и расходах, которые понесли различные стороны при организации первенства.

«Я, например, лично знаю людей, которые занимались фан-зоной в Санкт-Петербурге, и у них, я знаю, были определенные расходы и большая работа проведена. Как это все будет компенсироваться и как это все будет переноситься на следующий год — совершенно непонятно», — сказал Черданцев в комментарии ФАН.

Журналист отметил: «Матч ТВ» тоже провел большую работу по подготовке к Евро-2020, журналисты отсняли большое количество материала. Останется ли он актуальным через год — неизвестно. Да и подготовка к студийной работе тоже начинается задолго до старта таких масштабных соревнований.

«Это вообще-то огромная проблема, поэтому я вам так сходу не могу сказать, какие это все будет иметь последствия. Конечно, они негативные. Но, с другой стороны, не обладая всей информацией относительно обстановки сейчас в Европе в первую очередь, мне сложно судить, насколько это взвешенное решение. На мой взгляд, это решение поспешное. Я не знаю всех условий их контрактов — могли ли они еще месяц подождать, но, на мой взгляд, решение поспешное. Не хочу сказать: правильное или неправильное, но, по-моему, месяц вполне можно было взять паузу и посмотреть развитие ситуации», — сказал журналист.

Георгий Черданцев добавил: смысл проведения юбилейного турнира в следующем году сейчас совершенно непонятен.

«Я не понимаю вообще смысла проведения юбилейного Евро в неюбилейный год. Вся эта идея 60-летия чемпионата Европы – она пропадает. И этот красивый логотип — цифра «2020» — пропадает, и 60-летие пропадает. Поэтому вообще непонятен смысл — зачем вообще его проводить, когда в следующем году будет большой турнир с участием сборных. Значит тогда, наверное, может быть, вообще его не играть?» — резюмировал Георгий Черданцев.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Петербурге были запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Юбилейный турнир в честь 60-летия должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Заболевание стало распространяться в других странах мира. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-2019 пандемией. По последним данным, в мире заразились более 180 тысяч человек, около семи тысяч заболевших умерли. В России зарегистрированы 93 случая заболевания инфекцией, вызванной новым коронавирусом.