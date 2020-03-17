Роспотребнадзор введет обязательный карантин для прибывших из-за границы россиян

Москва, 17 марта. Роспотребнадзор 17 марта издаст приказ об обязательном нахождении в карантине россиян, прибывших из стран, где сложилась неблагоприятная ситуация с опасной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Отмечается, что такое решение было принято совместно с оперативным штабом правительства РФ. Председатель правительства поддержал инициативу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить всех вернувшихся из-за границы россиян с симптомами ОРВИ. Речь идет о гражданах, которые в течение двух недель вернулись из Европы или прибыли транзитом из европейских стран.

Также обследование должны пройти те, кто в течение месяца вернулся из зарубежных поездок и обратился к медикам с простудой.

По состоянию на 16 марта в России официально зарегистрированы 93 случая заболевания коронавирусом.