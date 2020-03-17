Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены из-за коронавируса

Женева, 17 марта. Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на конец июня.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провело видеоконференцию с участием представителей 55 стран, Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. В ходе видеоконференции обсуждалась ситуация, связанная с распространением коронавируса.

Кроме того, в ходе видеоконференции руководство УЕФА сообщило о переносе финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня, Лиги Европы - 24 июня.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником массовой эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 179 тысяч человек. От вируса погибли восемь тысяч человек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.