Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

Армия США покинет три базы на территории Ирака, сообщает BBC News. Это решение связывают с новыми обстрелами американских военных баз в Ираке со стороны проиранских сил. О том, как растет давление на войска США в Ираке, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Обострение по-американски

По данным BBC News, силы коалиции покинут базы в Аль-Каиме, авиабазу «Карайя» (или на американский манер — «Ки-Вест») к югу от Мосула и авиабазу в Киркуке, известную как «Кэмп Ренегэйд». Пентагон объявил причиной вывода войск «победу над ИГИЛ»1. Таким образом, США стягивают зону своего присутствия к центральным районам Ирака, сокращая влияние на севере страны.

База американской коалиции в Аль-Каиме будет официально передана в армии Ирака на этой неделе, сообщает BBC News. После этого обеспечением безопасности в районе иракско-сирийской границы будет заниматься правительственная армия и отряды шиитского ополчения «Хашд Шааби», которые присутствуют по обе стороны границы.

Решение о сокращении баз США было принято после обстрелов американских баз 11 и 14 марта, в результате которых погибли по крайней мере трое военнослужащих коалиции. Еще трое американцев пострадали в результате повторного удара по базе «Таджи» из шиитского района Багдада Садр-сити.

#UPDATE

-Some reports saying this is a "missile" attack, others saying Katyusha rockets were used

-Al Mayadeen: 18 rockets target Camp Taji

-Another report claiming "20 missiles"@thestevennabil: "video capturing the sound of the rockets launch"pic.twitter.com/K4sYegpMLy — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) March 14, 2020

В ответ на обстрелы США нанесли несколько массированных авиаударов по базам иракского шиитского ополчения «Хашд Шааби» и отрядов «Катаиб Хезболла», а также КСИР на границе Сирии и Ирака. Под ударом оказались и другие объекты в Ираке, — в том числе строящийся корпус аэропорта Кербелы, где погиб рабочий, не имевший никакого отношения к шиитскому ополчению.

Trumps terror plans didn’t stop with striking the men of the PMF who liberated Iraqis from ISIS's terrorized state, but called on an airstrike on Karbala, the holiest land in the universe, specificly Karbala airport completely destroying it and killing utility workers.USA=ISIS pic.twitter.com/v1mDfL1plk — ????????????????خادمة محمد وال بيت محمد (@Almahdi313313) March 13, 2020

Бесцеремонные действия США вызвали резкую реакцию Багдада — после ударов по «Хашд Шааби» глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким вызвал к себе послов США и Великобритании. Власти в Багдаде и Тегеране в один голос требуют от США «решительно изменить свое поведение или немедленно убираться из Ирака», как заявил глава МИД Ирана Аббас Мусави.

Вскоре после экстренного совещания с послами стало известно о сокращении американских баз — вероятно, это на это решение Пентагона непосредственно повлияла политическая воля Багдада.

США уходят с линии огня

Напомним, в прошлом году Соединенные Штаты объявили иракское ополчение «Катаиб Хезболла» и иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), сыгравшие важную роль в борьбе с «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ) «террористическими группировками». Такое решение Вашингтона привело к крушению позиций США на Ближнем Востоке.

Объявив КСИР «террористами», Трамп смог в нарушение международных норм организовать убийство генерала КСИР Касема Сулеймани и замкомандующего «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса в аэропорту Багдада. Это спровоцировало рост напряженности на территории Ирака.

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

В рамках операции «Месть за мученика Сулеймани» Тегеран нанес ракетный удар по авиабазе США «Айн аль-Асад». Потери коалиции остаются неизвестным до сих пор. Парламент Ирака, после недолгих колебаний, потребовал от Вашингтона вывести из страны все свои войска — вред от их присутствия теперь значительно превышает любую возможную помощь в борьбе с ИГИЛ.

В Тегеране объявили, что Ирак — это только начало: они будут добиваться, чтобы военные базы США были закрыты на всем Ближнем Востоке. Судя по развитию событий, им это вполне удается.

«Янки гоу хоум»

У США нет сейчас никаких способов противостоять стратегии Ирана, считает военный эксперт Борис Рожин — любые попытки «найти и наказать» тех, кто стоит за обстрелами американских баз обернутся против американских военных.

«Это — новая реальность для США и НАТО в Ираке, которую они сами создали, убив Сулеймани и Мухандиса. США могут бомбить иракские военные объекты (что уже привело к гибели иракских военных), объекты иранских прокси, и даже пытаться искать непосредственно тех, кто обстреливает американские базы, — но действовать придется в районах, где живет шиитское население, враждебно настроенное к США, где невозможно вести полноценные операции без поддержки иракцев, так что перспективы этой борьбы примерно нулевые, — предупредил Борис Рожин в своем Telegram-канале. Удары в шиитских районах могут лишь усилить ненависть к американцам и число нападений, — особенно если учесть, что ключевые шиитские фракции в парламенте Ирака требуют вывода американских войск».

Intense situation in front of the US embassy, #Baghdad pic.twitter.com/qvlRF92HeN — Aleph ????️ א (@no_itsmyturn) December 31, 2019

При политической поддержке Багдада атаки шиитского ополчения способны спровоцировать паническое бегство американских войск из Ирака — «но пока до конца партии еще далеко», считает Рожин. Противостояние в Ираке он сравнил с регулярными ударами Израиля по иранским силам в Сирии

«Американцы наверняка укрепят безопасность оставшихся баз, а Госдеп уже анонсировал, что США будут отвечать на удары по своим базам, — а значит, ракетная война в Ираке продолжится, — уверен Борис Рожин. Иран к такой войне давно привык и к потерям в живой силе малочувствителен, — а вот сколько под ракетными обстрелами продержаться американцы, если будут продолжаться потери, — это большой вопрос».

1 Организация запрещена на территории РФ.