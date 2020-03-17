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Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

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Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

Армия США покинет три базы на территории Ирака, сообщает BBC News. Это решение связывают с новыми обстрелами американских военных баз в Ираке со стороны проиранских сил. О том, как растет давление на войска США в Ираке, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Обострение по-американски

По данным BBC News, силы коалиции покинут базы в Аль-Каиме, авиабазу «Карайя» (или на американский манер — «Ки-Вест») к югу от Мосула и авиабазу в Киркуке, известную как «Кэмп Ренегэйд». Пентагон объявил причиной вывода войск «победу над ИГИЛ»1. Таким образом, США стягивают зону своего присутствия к центральным районам Ирака, сокращая влияние на севере страны.

Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

База американской коалиции в Аль-Каиме будет официально передана в армии Ирака на этой неделе, сообщает BBC News. После этого обеспечением безопасности в районе иракско-сирийской границы будет заниматься правительственная армия и отряды шиитского ополчения «Хашд Шааби», которые присутствуют по обе стороны границы.

Решение о сокращении баз США было принято после обстрелов американских баз 11 и 14 марта, в результате которых погибли по крайней мере трое военнослужащих коалиции. Еще трое американцев пострадали в результате повторного удара по базе «Таджи» из шиитского района Багдада Садр-сити.

В ответ на обстрелы США нанесли несколько массированных авиаударов по базам иракского шиитского ополчения «Хашд Шааби» и отрядов «Катаиб Хезболла», а также КСИР на границе Сирии и Ирака. Под ударом оказались и другие объекты в Ираке, — в том числе строящийся корпус аэропорта Кербелы, где погиб рабочий, не имевший никакого отношения к шиитскому ополчению.

Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

Бесцеремонные действия США вызвали резкую реакцию Багдада — после ударов по «Хашд Шааби» глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким вызвал к себе послов США и Великобритании. Власти в Багдаде и Тегеране в один голос требуют от США «решительно изменить свое поведение или немедленно убираться из Ирака», как заявил глава МИД Ирана Аббас Мусави.

Вскоре после экстренного совещания с послами стало известно о сокращении американских баз — вероятно, это на это решение Пентагона непосредственно повлияла политическая воля Багдада.

США уходят с линии огня

Напомним, в прошлом году Соединенные Штаты объявили иракское ополчение «Катаиб Хезболла» и иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), сыгравшие важную роль в борьбе с «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ) «террористическими группировками». Такое решение Вашингтона привело к крушению позиций США на Ближнем Востоке.

Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

Объявив КСИР «террористами», Трамп смог в нарушение международных норм организовать убийство генерала КСИР Касема Сулеймани и замкомандующего «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса в аэропорту Багдада. Это спровоцировало рост напряженности на территории Ирака.

В рамках операции «Месть за мученика Сулеймани» Тегеран нанес ракетный удар по авиабазе США «Айн аль-Асад». Потери коалиции остаются неизвестным до сих пор. Парламент Ирака, после недолгих колебаний, потребовал от Вашингтона вывести из страны все свои войска — вред от их присутствия теперь значительно превышает любую возможную помощь в борьбе с ИГИЛ.

В Тегеране объявили, что Ирак — это только начало: они будут добиваться, чтобы военные базы США были закрыты на всем Ближнем Востоке. Судя по развитию событий, им это вполне удается.

Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

«Янки гоу хоум»

У США нет сейчас никаких способов противостоять стратегии Ирана, считает военный эксперт Борис Рожин — любые попытки «найти и наказать» тех, кто стоит за обстрелами американских баз обернутся против американских военных.

«Это — новая реальность для США и НАТО в Ираке, которую они сами создали, убив Сулеймани и Мухандиса. США могут бомбить иракские военные объекты (что уже привело к гибели иракских военных), объекты иранских прокси, и даже пытаться искать непосредственно тех, кто обстреливает американские базы, — но действовать придется в районах, где живет шиитское население, враждебно настроенное к США, где невозможно вести полноценные операции без поддержки иракцев, так что перспективы этой борьбы примерно нулевые, — предупредил Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Удары в шиитских районах могут лишь усилить ненависть к американцам и число нападений, — особенно если учесть, что ключевые шиитские фракции в парламенте Ирака требуют вывода американских войск».

При политической поддержке Багдада атаки шиитского ополчения способны спровоцировать паническое бегство американских войск из Ирака — «но пока до конца партии еще далеко», считает Рожин. Противостояние в Ираке он сравнил с регулярными ударами Израиля по иранским силам в Сирии

«Американцы наверняка укрепят безопасность оставшихся баз, а Госдеп уже анонсировал, что США будут отвечать на удары по своим базам, — а значит, ракетная война в Ираке продолжится, — уверен Борис Рожин.

Иран к такой войне давно привык и к потерям в живой силе малочувствителен, — а вот сколько под ракетными обстрелами продержаться американцы, если будут продолжаться потери, — это большой вопрос».

Рожин: Ракетные обстрелы и потери стали новой реальностью для США и НАТО в Ираке

1 Организация запрещена на территории РФ.

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