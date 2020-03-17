Российские тесты на коронавирус позволили встретить эпидемию во всеоружии

Россия пытается сдержать распространение пандемии COVID-19 на дальних подступах, чтобы не пропустить коронавирус внутрь страны. Очередным шагом к этой цели стало закрытие российских границ для иностранцев 16 марта — этот режим продлится минимум до 1 мая.

Такой подход способен сработать, особенно вместе с диагностикой тех, кто мог быть заражен через контакт с носителями вируса. По состоянию на сегодня, в России проведено уже 116 061 обследование на коронавирус, в результате которых выявлено лишь 114 человек, инфицированных SARS-CoV-2.

Разработчиком российских тестовых систем по диагностике вируса SARS-CoV-2 выступил знаменитый научный центр «Вектор» (ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор») из новосибирского Кольцова. Этот институт является одним из ведущих центров вирусологии не только в России, но и во всем мире. На счету «Вектора» — разработка и производство тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита B, а также создание вакцины против вируса лихорадки Эбола.

«Вектор» — это наследник и достойный продолжатель советской программы по борьбе с эпидемиями. Например, центр до сих пор является одним из двух мест хранения вируса натуральной оспы в мире.

Понятен и интерес ВОЗ к разработкам тестовых систем на этом предприятии — еще в конце января Всемирная организация здравоохранения одобрила два варианта экспресс-теста на вирус разработки «Вектора», которые теперь и используются подразделениями Роспотребнадзора и Минздрава.

Правда, некоторые комментаторы, которые за последние пару месяцев внезапно озаботились ситуацией с эпидемией, считают меры, предпринимаемые Россией, неэффективными и даже фальшивыми. Дескать, тестирование по обнаружению носителей SARS-CoV-2 в России либо не проводится вообще, либо бессмысленно из-за «низкого качества тестов», а озвученные Минздравом низкие данные — всего лишь красивые цифры, которые скрывают-де «ужасающую ситуацию» с инфекцией.

Насколько эти алармистские доводы соответствуют действительности? Федеральное агентство новостей разобралось в вопросе.

Одобрено ВОЗ

Поскольку тестирование в России пока что касается в основном групп риска, то пройти тест на коронавирус «простому смертному» непросто. Связано это не с каким-то злым умыслом и не с тем, что «власти скрывают правду», — просто нынешние мощности системы тестирования в России пока не бесконечны, хотя и внушительны.

Однако проверить всех, кто мог иметь контакт с носителями вируса за рубежом, — это вполне реальная задача. Тем более что после введения общероссийского запрета на въезд для иностранцев число людей, приезжающих в Россию, сократится на порядки.

На сегодняшний день в Москве тесты проводят две лаборатории Роспотребнадзора. Одна из них находится во ФКУЗ «Противочумный центр», другая — во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Анализ готовится в течение двух часов с момента доставки пробы в центр и основан на известной реакции ОТ-ПЦР, которая применяется для поиска РНК коронавирусов.

В идеале тест ОТ-ПЦР срабатывает даже на единичные вирусные частицы, однако у него есть свои особенности применения. Например, на поздних стадиях инфекции COVID-19, когда она «опускается» в нижние доли легких, ОТ-ПЦР может и не дать положительного результата на вирус при мазке, взятом со слизистой рта или носа. Вируса там уже нет — хотя в капельках кашля больного вирусные частицы могут вполне присутствовать.

Поэтому Минздрав РФ и Роспотребнадзор и ведут отбор проб исключительно своими силами, ведь от правильности манипуляций при взятии биологических проб зависит результат теста. Например, в системе Минздрава на отбор анализов, по состоянию на сегодняшний день, уполномочены всего два учреждения — больница ЦКБ РАН в подмосковной Коммунарке и московская инфекционная клиническая больница №1.

Надо сказать, что Россия не только обеспечила себя тестовыми возможностями для определения SARS-CoV-2, но и передала около 800 тест-систем для диагностики нового коронавируса странам ЕАЭС, Ирану, КНДР, Монголии, а также странам СНГ, о чем сообщается на сайте Роспотребнадзора. Эти системы позволят иностранным специалистам провести около 80 тысяч исследований.

Важно, что российские тест-системы по определению коронавируса одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Этот факт однозначно снимает вопрос об их качестве — оно находится на самом высоком мировом уровне.

В ближайшее время к тестированию на SARS-CoV-2 должны подключиться и частные клиники — об этом заявила, в частности, компания «Инвитро». По словам представителя этой сети лабораторий, тестовые системы для определения коронавируса нового типа будут доступны для всех желающих в течение 30 дней, о стоимости тестирования будет объявлено дополнительно.

Будет расширяться и сеть бесплатных государственных клиник. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в своем интервью от 16 марта сообщила, что в ближайших планах Минздрава — создание центров тестирования в первичном медицинском звене (больницах) во всех регионах страны.

Таким образом, даже простой анализ общедоступной информации подтверждает: в России тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 поставлено на высоком уровне. Это значит, что наша страна встречает эпидемию во всеоружии.

Чтобы более полно понять масштабы превентивного, по сути, тестирования в России, стоит привести несколько сравнений. Упомянутые 116 061 обследований и 93 инфицированных при отсутствии умерших — много это или мало для 146-миллионной России? Сравним с Америкой.

По состоянию на середину марта, в Соединенных Штатах, к примеру, было проведено всего 13 624 теста. При этом население США составляет 327 миллионов человек, и на утро 17 марта там имелось уже 4743 инфицированных и 93 умерших…

Как один энтузиаст спас Южную Корею

Однако нет в мире совершенства. В России и Минздрав, и Роспотребнадзор пока что тестируют вирус, что называется, «врукопашную» — привлекая к отбору проб и подготовке образцов большое количество медицинского персонала. Это хороший метод, но если вирус вдруг прорвет пограничный кордон или в условиях резкой вспышки эпидемии дома нынешнего медперсонала в больницах может и не хватить. Да и несколько часов ожидания результатов теста окажутся серьезным ограничением в эффективности борьбы.

Вот почему Российский фонд прямых инвестиций объявил, что вкладывает средства в совместную с японскими фирмами разработку экспресс-теста. Он позволит проводить анализы всего за 30 минут и будет в значительной степени роботизирован.

Именно такой подход к автоматизированным тестам месяц назад спас ситуацию в Южной Корее. Напомним, там одна больная умудрилась очень быстро заразить несколько сотен человек, после чего вспышка COVID-19 в стране грозила выйти из-под контроля. Так бы, вероятно, и случилось — если бы не «заранее подстеленная соломка».

…Когда 16 января генеральный директор и основатель южнокорейской компании молекулярной биотехнологии Seegene Чун Чон Ён объявил своей команде, что пришло время сосредоточиться на коронавирусе нового типа, это всем показалось рутинной и несрочной задачей. Ведь к тому времени в печати появились лишь первые сообщения о новой инфекции, обнаруженной в китайском городе Ухань. Сегодня то решение Чуна можно назвать сверхпрозорливым: первый инфицированный SARS-CoV-2 появился на границе Южной Кореи всего четыре дня спустя.

По словам Чуна, тогда еще никто не просил его компанию ни о таких тестах. Но он посчитал, что раз уж его Seegene занимается молекулярной диагностикой, значит она должна быть заранее готова к любой подобной опасности.

Учитывая опыт работы с другими тестовыми системами, Seegene сразу решила делать роботизированную тестовую станцию для анализа ОТ-ПЦР на коронавирус. Вместо того чтобы смешивать растворы вручную, образцы решили помещать в диагностический аппарат, который сам производил бы все манипуляции. Внутри машины робот-пипетка получал полный поддон образцов, титровал растворы и смешивал жидкости сразу по нескольким тестам.

По словам Чуна, новый метод занимал всего четыре часа для тестирования образцов от 94 пациентов — это на порядок быстрее, чем ручной метод для пятерых лаборантов при конвейерном разделении труда. Также это резко снижало риск человеческой ошибки или загрязнения: лаборант должен был только правильно расставить образцы на стандартном поддоне, но сам не участвовал в рутинных операциях.

К 24 января опытная роботизированная станция была готова — и специалисты Seegene заказали сырье, необходимое для тестовых наборов. Через четыре дня сырье прибыло, а уже к 5 февраля первая версия теста была готова.

Серьезным препятствием виделась долгая процедура по одобрению теста на использование. В обычном режиме это крайне непросто — в Южной Корее может потребоваться полтора года, чтобы представить необходимые документы властям и получить их одобрение.

Однако можно опять-таки лишь поразиться прозорливости южнокорейского регулятора, Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. В случае с Seegene регулятор выдал положительное заключение всего за неделю — и к 12 февраля тестовая станция была готова «идти в бой». Это стало, без преувеличения, самым надежным барьером на пути инфекции в Южной Корее.

Бардак в США

К середине февраля вирус в этой стране вырвался на свободу — количество случаев заболевания COVID-19 резко возросло. Причем локализация вспышки вначале была неопределенной — лишь потом выяснилось, что полдесятка независимых очагов заражения были привязаны к одной-единственной женщине, которая успела, уже будучи больной, посетить две религиозные службы, пару торговых центров и один званый фуршет.

23 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поднял уровень кризиса в стране до самого высокого значения. Всего за несколько дней число зараженных выросло с 30 до 7800 человек, а более 60 человек погибло. Выявление этих 7800 зараженных как раз и легло на плечи роботизированной лаборатории Seegene.

В основном с помощью таких станций было за неполный месяц проведено более 230 000 обследований на SARS-CoV-2. И на сегодняшний день по удельному уровню обследования Южная Корея находится на втором месте в мире, опережая даже Китай и уступая только крошечному Бахрейну, где проживает 1,4 млн жителей.

Для контроля вспышки COVID-19 Сеул предоставил бесплатный и легкий доступ к тестированию для всех, кто, по мнению врача, нуждается в этом. На сегодняшний день в стране имеется 118 учреждений, которые могут тестировать и определять SARS-CoV-2.

Кстати, в своем интервью Чун раскритиковал уже упомянутый нами американский подход к тестированию, который привел к тому, что в Америке тестов проведено на порядок меньше, чем в России или в Южной Корее. По словам директора Seegene, США сегодня, исходя из уровня опасности SARS-CoV-2, наблюдаемой смертности и размера страны, должны тестировать минимум по одному миллиону пациентов в неделю.

Однако в Штатах до сих пор царит удивительный бардак в разрешительной системе. Там Центр по контролю и профилактике заболеваний только на днях согласовал свою тестовую систему с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, что дало вирусу возможность скрытно заразить неустановленное число американцев.

«Проблема в том, что у них нет шансов правильно проверить людей, — пояснил Чун, описывая ситуацию в США. — А без правильного диагноза никто не знает, что происходит».

В России сегодня действует правильный сценарий. Наша страна закрыла границы, изолировала больных, создала систему национального тестирования. Российские врачи вполне определенно знают, что происходит с согражданами. А это означает, что к эпидемии мы готовы.