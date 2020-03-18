Навруз 2020: когда и как отмечается, история, традиции и обряды, влияние коронавируса

Навруз, или Новруз — это Новый год по астрономическому солнечному календарю, который древние земледельческие народы отмечали во время весеннего равноденствия. Истоки Навруза лежат в доисламской эре, и в том числе в зороастризме и связан с верования персидских и тюркских народов, населявших Азию и часть Европы.

Когда наступит Навруз 2020

Навруз — это фактически весеннее равноденствие, которое по общемировому времени всегда приходится на 20 марта, хотя точное время каждый год свое. Считается, что Навруз наступает в ночь с 20 на 21 марта, поэтому главные торжества проходят в оба эти дня, в разных странах — по-разному. 21 марта по инициативе ЮНЕСКО официально отмечается Международный день Навруз. Праздник, благодаря своей самобытности и древности, признан ООН нематериальным культурным наследием человечества.

Навруз — история праздника

Навруз (или Новруз — в переводе с персидского (фарси) — «новый день», «обновление») — это фактически начало Нового года по астрономическому солнечному календарю. Навруз связан с весенним равноденствием, важнейшим периодом для земледельческих народов, жизненный цикл которых зависел от смены времен года.

Исторически Навруз отмечался последователями одной из древнейших религий — зороастризма, источником которой считается откровение пророка Спитамы Заратустры. Последователи пророка верили, что в день Навруза был похоронен знаменитый древнеперсидский герой Сиявуш — сын легендарного царя Кей-Кавуса. Согласно легенде, оклеветанный Сиявуш вынужден был бежать из родного дома и был убит подосланным к нему наемным убийцей. На месте, где пролилась чистая кровь героя, вырос красный цветок и священная смоковница, на листьях которой проступил лик убитого. Сиявуша почитают в зороастризме как символ чистоты, верности и храбрости.

Историки считают, что культ Сиявуша является одной из легенд об умирающем и воскресающем боге, нашедших свое отражение практически во всех мировых религиях.

Народы, населявшие огромное пространство, включая почти всю Азию, а также часть Европы, отмечали Навруз примерно с IV века до нашей эры. После арабского завоевания и исламизации Востока традиции Навруза сохранились только у народов, которые жили в этих местах до прихода арабов. Сегодня это, как правило, народы, принявшие мусульманство, но сохранившие древние доисламские традиции.

Навруз является официальным праздником в Иране, Турции, Индии, Пакистане, а также в европейской Боснии и Герцеговине. Праздник также отмечают в некоторых среднеазиатских странах постсоветского пространства и в таких российских регионах, как Поволжье, Башкирия, Татарстан и Дагестан.

Арабские страны Навруз не отмечают, в некоторых мусульманских государствах этот праздник фактически запрещен.

Традиции Навруза

Традиции Навруза связаны с символическими действиями, обозначающими весеннее обновление и встречу Нового года. Поэтому перед Наврузом принято соблюсти ряд традиций, в том числе: расплатиться с долгами, сделать генеральную уборку жилища и приготовить ритуальные блюда.

Ритуальные блюда Навруза

Ритуальные блюда Навруза соответствуют правилам хафт-син и хафт-шин — то есть состоят из элементов, названия которых начинаются с персидских букв «С» и «Ш».

Самые известные блюда Навруза — это сумаляк (каша из проросшей пшеницы), сипанд, сирке (уксус), семени, сабзи (зелень) и некоторые другие растительные продукты, а также крашеные яйца. К ритуальным предметам праздничного стола также относятся зеркало и зажженные свечи. Символика убранства стола и подаваемых кушаний означает окончание старого года, обновление и очищение, а также защиту от злых духов.

Главное и самое известное блюдо Навруза — сумаляк, который женщины в присутствии всей семьи варят много часов из муки и молотых зерен проросшей пшеницы. Ритуальную кашу готовят на хлопковом масле, постоянно помешивая, в выставленных на улице больших котлах. В котел добавляют небольшие камни, чтобы блюдо не пригорало. Процедура приготовления сумаляка сопровождается ритуальными песнями и плясками. Найти в тарелке во время праздничной трапезе камень считается большой удачей, несущей достаток и благополучие всему роду.

Многие традиции Навруза легли в основу весенних фестивалей, которые проводятся в это время как на родине праздника, так и в виде гастролей, например, на ВДНХ в Москве.

Навруз и коронавирус

Увы, в этом году в широкое празднование Навруза свои коррективы внесло всемирное бедствие — пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19. Иран — фактически родина праздника — где эпидемия в разгаре, переживает тяжелое время. Там все публичные торжества отменены в связи с карантином. Вынужден отказаться от публичного отмечания праздника и Узбекистан, где принято решение отменить все торжества, намеченные в связи с Нарузом на 21 марта.

Москва в связи с карантином также закрыта для всех публичных мероприятий, в том числе связанных с Наврузом, в регионах РФ власти принимают аналогичные решения. Так что в 2020 году Навруз будет, скорее, виртуальным праздником.