Санкт-Петербург, 17 марта. Медиагруппа «Патриот» и «Литературная газета» стали партнерами, сообщил глава холдинга Николай Столярчук.

Он подчеркнул, что «Патриот» очень рад сотрудничеству с таким изданием, как «Литературная газета».

«Мы продолжаем приглашать к информационному сотрудничеству ведущие российские издания и интернет-ресурсы, а также деловые СМИ и информационные агентства, — все СМИ, которые не зависят от западных кураторов и не боятся участвовать в информационной войне на стороне нашей страны», — указал медиаменеджер.

Главный редактор «Литературки» Максим Замшев в свою очередь назвал сотрудничество с «Патриотом» чрезвычайно важным для издания.

«Надеемся, что общими усилиями нам удастся добиться серьезных результатов в плане борьбы за медиапространство, которое, конечно же, нельзя отдавать на откуп сомнительным дельцам и откровенным врагам России», — добавил он.

«Литературная газета» намерена вместе с «Патриотом» бороться за независимость России в медиапространстве. Издания направят основную работу на защиту прав и интересов россиян, а также поспособствуют формированию положительного образа страны в глазах соотечественников и иностранцев.