Голикова сообщила о 114 заразившихся коронавирусом россиянах

Москва, 17 марта. Число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, увеличилось за сутки на 21 и достигло 114 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, из этого числа 104 случая — завозные, а 10 человек заразились уже на территории России. Всего заболели граждане в 26 регионах страны. Из них 5 выздоровели, 109 граждан содержатся в стационаре. У 106 из них заболевание проходит в легкой форме без симптомов.

Голикова уточнила, что Кабмин РФ уже поставил в регионы 427 тысяч тест-систем, направленных на выявление заболевания.

«Необходимости всем проводить тест на коронавирус на данный момент времени нет», — подчеркнула вице-премьер.

По данным на 17 марта, всего в мире более 182 тысяч зараженных новым типом коронавируса, за сутки их число увеличилось на примерно 18 тысяч. Свыше 7 тысяч человек скончались, вылечить удалось 78 тысяч заболевших.

В связи с быстрым распространением инфекции многие страны приняли решение закрыть границы и ввести карантин на своей территории. Россия временно приостановила пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, на территории которых установилась опасная эпидемиологическая обстановка.

Как известно, новый тип коронавируса главным образом поражает легкие. Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе признала, что мир столкнулся с пандемией.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин уже утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в стране. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила усиление мер с 1 апреля.