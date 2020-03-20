В Крыму рассказали о ситуации с коронавирусом на полуострове

Власти Украины перекрыли свою границу с Крымом из-за угрозы эпидемии коронавируса — так, въезд на полуостров ограничен ими до 3 апреля. При этом выезжающих оттуда украинцев и грузовой транспорт с целью «обеспечения национальных интересов» пропускать продолжат. Однако данные ограничительные меры крайне избыточны и предпринимаются президентом Украины Владимиром Зеленским для самоутверждения себя в качестве «сильного лидера», считает крымский политолог Владимир Джаралла. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что своими действиями украинский лидер создал колоссальные проблемы собственным гражданам.

«Однако украинцы хорошо знают свое государство и все бюрократические препоны, поставленные правительством Зеленского, преодолевают с помощью взяток. Люди там крайне раздражены всей этой ситуацией — пугаться неведомой эпидемии никто не хочет. При этом медицинская система на Украине также полностью коррумпирована — в отличие, например, от России, граждане которой имеют обязательное медицинское страхование и освобождены от необходимости разорять себя в случае болезни», — заявил собеседник ФАН.

Еще один серьезный удар паникующей киевской властью был нанесен по религиозным объединениям — по мнению политолога, стремление запретить собрания верующих только излишне нагнетут ситуацию. Особенно в условиях проходящего сейчас у православных Великого поста.

Что же касается эпидемиологической ситуации в самом Крыму, то на полуострове, по заверению Джараллы, все находится под контролем. Власти идут на разумный уровень ограничений, а сама заболеваемость ОРВИ не выходит за пределы сезонной нормы. Карантин же, если и будет введен на территории полуострова, то только по распоряжению из Москвы — внутренних причин для этого нет.

Закрывать же границу со стороны Крыма собеседник ФАН не видит смысла — по его словам, это сильно ударит по российским гражданам, которые сейчас находятся на территории Украины и стремятся попасть обратно на полуостров.

«В сложившейся ситуации люди просто стремятся попасть к себе домой, поскольку дома, как говорится, и стены помогают», — считает политолог.

Стремление же Зеленского покрасоваться на публике ценой ее благополучия Джаралла объяснил желанием украинского президента наконец-то показать себя «сильным лидером».