Женщина впервые заняла пост генпрокурора Украины

Киев, 17 марта. И. о. главы Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова назначена на должность генерального прокурора страны. Ее кандидатура была поддержана большинством депутатов в Верховной раде, передает сайт президента страны.

Сообщается, что назначение Венедиктовой одобрили 269 парламентариев, кандидатура была внесена национальным лидером Владимиром Зеленским.

«Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной рады Украины на назначение Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора Украины», — сказал Зеленский в Раде, обращаясь к депутатам.

По его словам, нынешняя обстановка на Украине требует качественной работы правоохранительных органов.

Он также обратил внимание на то, что впервые пост генпрокурора заняла женщина. При этом президент Украины выразил уверенность, что Венедиктова запомнится украинцам не этим фактом, а своим профессионализмом на новой должности.

Ранее генеральную прокуратуру страны возглавлял Руслан Рябошапка. Его фигура вызывала недовольство многих украинцев, указывающих на отсутствие подвижек в уголовных делах против экс-президента Петра Порошенко. В ноябре 2019 года на сайте президента даже была опубликована петиция с требованием отправить генпрокурора в отставку. В марте текущего года депутаты Верховной рады выразили недоверие Рябошапке.