Двенадцать человек госпитализировано в Карелии с подозрением на коронавирус

Петрозаводск, 17 марта. Не менее 12 человек находятся Республиканской инфекционной больнице Карелии с подозрением на коронавирус, 10 пациентов вернулись в Россию после поездки в Испанию, Финляндию, ОАЭ, Турцию, Италию и Чехию.

Еще 32 жителя Петрозаводска находятся на домашнем карантине. Отметим при этом, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Карелии пока что зафиксировано не было.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Первая вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очагами являются Китай, Южная Корея, Испания, Италия и Иран. Сложная обстановка также наблюдается во Франции и Германии.

Распространение коронавируса нанесло сильнейший удар по всей мировой экономике. Целый ряд массовых мероприятий был отменен. В частности, было решено перенести сроки проведения чемпионата Испании по футболу и финал конкурса управленцев «Лидеры России». Под угрозой срыва оказалась летняя Олимпиада, которая в этом году должна пройти в Токио, и Евро-2020.