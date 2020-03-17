Психиатр Говорин дал советы россиянам, оказавшимся на карантине из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал россиян не тратить деньги на продукты, от которых придется избавляться. Депутат Госдумы и врач-психиатр Николай Говорин объяснил панические настроения населения из-за коронавируса.

Российский лидер посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом и ознакомился с системой отслеживания цен на продукты в стране. Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как работает система.

В свою очередь, глава правительства Михаил Мишустин сообщил о слишком высоком спросе на продукты среди россиян в последнее время. Тем не менее в России очень стабильная ситуация с поставками продуктов, утверждает Мишустин.

«Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — рассказал премьер.

Глава государства при этом призвал россиян не тратить деньги на продукты в условиях паники из-за коронавируса.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — пояснил Путин.

Комментируя высказывание президента, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил важность действий российских властей и объяснил тревогу среди населения.

«В этой ситуации с коронавирусом важнейшим направлением помощи является правильная и очень убедительная информационная политика, которая позволяла бы эти панические риски сводить до минимума. Это психологическое [свойство] человека, и, естественно, у страха глаза велики. Когда возникает эмоциональное напряжение, то возникает беспокойство, тревога, паника. Это сопровождается иррациональным поведением, когда люди приобретают избыточное количество продуктов», — рассказал доктор медицинских наук в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, недавно Сергеем Собяниным было принято решение ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса. Граждане, кто посещал Китай, Италию и Францию, обязаны обеспечить себе «самоизоляцию». Психиатр советует таким гражданам заняться наведением порядка дома.

«Нам всегда не хватает времени навести порядок с документами, книгами, что-то там перестирать, заняться внучками и детьми. Необходимо мобилизовать себя на наведение бытового порядка и сосредоточиться на своих психологических проблемах. Также можно пересмотреть многочисленные фотографии, так как они являются важной психотерапевтической составляющей», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее Министерство промышленности и торговли России выпустило рекомендации магазинам для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, в частности, о минимизации очередей и скоплении людей. Руководство предприятий призывает «постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать расстояние в минимум метр друг от друга.