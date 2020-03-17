Посольства РФ за рубежом приостанавливают оформление виз

Москва, 17 марта. Российские диппредставительства за рубежом временно приостанавливают оформление виз, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз», ― говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД РФ добавила, что исключение составят лица, указанные в распоряжении правительства РФ. Кроме того, приостанавливается и выдача электронных виз. Захарова подчеркнула, что меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят временный характер.

По данным на 17 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 114 человека. К настоящему моменту в России было проведено более 110 тысяч исследований на коронавирус. Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия будет предпринимать все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции.